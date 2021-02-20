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После жалоб уфимцев «Башавтотранс» может продлить режим работы некоторых маршрутов

20 февраля 2021, 05:57
Фото: Mkset.ru
Жители столицы Башкирии пожаловались на работу некоторых рейсов автобусов ГУП «Башавтотранс». Пресс-служба предприятия сообщила, что руководство рассмотрит возможность продления графика водителей, передает UfaTime.ru.

Уфимцев возмутило то, что автобусы нередко заканчивают работу раньше 21:00–22:00, когда закрываются магазины и заканчивается рабочий день. В частности, одна жительница города возмутилась графиков автобусов № 110,101 и 110с, следующие рейсом Уфа-аэропорт.

В городе большая часть работы до 21:00–22:00. И в это время домой уехать уже невозможно! цитирует UfaTime уфимку.

Она утверждает, что большая часть зарплаты уходит на такси. На возмущение ответила пресс-служба «Башавтотранс». На предприятии пояснили, что графики маршрутов составлены с учетом пассажиропотока и требования к режиму труда и отдыха водителей. Однако планируется, что вопрос о продлении графика рассмотрит руководство после полного укомплектования маршрутов транспортом и водителями.

Напомним, «Башатотранс» повысил стоимость проезда в нескольких муниципалитетах республики. Новые тарифы начнут действовать с 1 марта. В Уфе проезд при об оплате наличными или банковской картой будет стоить 29 рублей, экспрессный режим — 35 рублей. По карте «Алга» стоимость поездка обойдется в 23 рубля, экспрессный режим — в 28 рублей.

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