После жалоб уфимцев «Башавтотранс» может продлить режим работы некоторых маршрутов

Она утверждает, что большая часть зарплаты уходит на такси. На возмущение ответила пресс-служба «Башавтотранс». На предприятии пояснили, что графики маршрутов составлены с учетом пассажиропотока и требования к режиму труда и отдыха водителей. Однако планируется, что вопрос о продлении графика рассмотрит руководство после полного укомплектования маршрутов транспортом и водителями.