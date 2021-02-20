Объем российского экспорта упал в 2020 году на 20%

На фоне пандемии коронавируса в 2020 году экспорт российских товаров упал на 20,7%.
Наиболее серьезным оказалось падение в сфере энергетики, на долю которой пришлось около трети всего объема падения продаж. Особенно сильно просел экспорт топливно-энергетических товаров — за них российским поставщикам заплатили на 36% меньше, чем годом ранее. В результате «недосчитались» 95 млрд долларов.
При этом закупки продовольствия из России показали существенный рост, как и в сфере поставок драгоценных металлов — в основном, золота — и драгоценных камней. За все время наблюдений (они ведутся с 2003 года) объем экспортной выручки по этим категориями товаров оказался максимальным. В целом, за прошлый год Россия поставила за рубеж сельхозпродукции на 29,6 млрд долларов, что на 19,6% больше, чем годом ранее. Больше всего вырос спрос на сливочное масло (+75%), мясо (+73,4%) и сахар (+51,1%).
Напомним, за минувший год при содействии Центра поддержки экспорта РБ 104 субъекта малого и среднего бизнеса из Башкирии заключили 144 экспортных контракта на сумму свыше 35 млн долларов. Внешнеторговыми партнерами предприятий республики стали контрагенты Киргизии, Грузии, Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Египета, Франции, ОАЭ, Латвии.