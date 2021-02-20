mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Объем российского экспорта упал в 2020 году на 20%

20 февраля 2021, 11:50
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Эксперты подчеркивают, что это максимальное падение показателя за последние пять лет.

На фоне пандемии коронавируса в 2020 году экспорт российских товаров упал на 20,7%.

Наиболее серьезным оказалось падение в сфере энергетики, на долю которой пришлось около трети всего объема падения продаж. Особенно сильно просел экспорт топливно-энергетических товаров — за них российским поставщикам заплатили на 36% меньше, чем годом ранее. В результате «недосчитались» 95 млрд долларов.

При этом закупки продовольствия из России показали существенный рост, как и в сфере поставок драгоценных металлов — в основном, золота — и драгоценных камней. За все время наблюдений (они ведутся с 2003 года) объем экспортной выручки по этим категориями товаров оказался максимальным. В целом, за прошлый год Россия поставила за рубеж сельхозпродукции на 29,6 млрд долларов, что на 19,6% больше, чем годом ранее. Больше всего вырос спрос на сливочное масло (+75%), мясо (+73,4%) и сахар (+51,1%).

Подробнее — в материале «Новых известий».

Напомним, за минувший год при содействии Центра поддержки экспорта РБ 104 субъекта малого и среднего бизнеса из Башкирии заключили 144 экспортных контракта на сумму свыше 35 млн долларов. Внешнеторговыми партнерами предприятий республики стали контрагенты Киргизии, Грузии, Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Египета, Франции, ОАЭ, Латвии.

Материалы по теме
Объём несырьевого неэнергетического экспорта Башкирии составил 912 миллионов долларовПремьер-министр Башкирии пообещал разработать новые механизмы по поддержке экспортаРТК: объем экспорта зерна может быть на 15 млн тонн больше
#Новости#Экономика#Андрей Королев
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48