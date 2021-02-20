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На Кузбассе сотрудникам шахты «Заречная» выплатили долги по зарплате

20 февраля 2021, 13:00
Фото: pxhere.com
В Министерстве угольной промышленности Кузбасса сообщили, что топ-менеджеры местной угольной шахты «Заречная» наконец-то расплатились с горняками.

Шахтерам выплатили все долги по заработной плате. Об этом информирует «ФедералПресс».

Так на первое февраля текущего года задолженность руководства обанкротившейся шахты «Заречная» перед персоналом составляла 71,612 миллиона рублей. На данный момент долгов по зарплате перед работниками шахты «Заречная» и шахтоучастка «Октябрьский» нет. Сейчас общая численность сотрудников предприятия составляет 1502. Сама шахта «Заречная» стала банкротом еще в 2017 году.

Отметим, что на Кузбассе просроченная задолженность по заработной плате на угольных шахтах за месяц увеличилась в два раза. По словам экспертов Кемеровостата, на начало текущего месяца региональные предприятия выплатили своему персоналу 277 миллионов рублей. Это вдвое больше, чем на первое января. Самые большие долги у хозяев угольных шахт. Речь идет о сумме 235,1 миллиона рублей. На начало января 2021 года угледобывающие предприятия не выплатили сотрудникам 109,6 миллиона рублей.

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