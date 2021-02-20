На Кузбассе сотрудникам шахты «Заречная» выплатили долги по зарплате

Отметим, что на Кузбассе просроченная задолженность по заработной плате на угольных шахтах за месяц увеличилась в два раза. По словам экспертов Кемеровостата, на начало текущего месяца региональные предприятия выплатили своему персоналу 277 миллионов рублей. Это вдвое больше, чем на первое января. Самые большие долги у хозяев угольных шахт. Речь идет о сумме 235,1 миллиона рублей. На начало января 2021 года угледобывающие предприятия не выплатили сотрудникам 109,6 миллиона рублей.