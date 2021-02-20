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Многодетный мэр Уфы Сергей Греков рассказал, как приучить ребенка есть в школе

20 февраля 2021, 05:11
Фото: Facebook Сергея Грекова
Глава администрации Уфы Сергей Греков на вчерашнем заседании в Горсовете поделился секретом, как приучить ребенка питаться в школьной столовой.

Он считает, что дети могут начать с удовольствие есть в школьных столовых. Однако, по мнению Грекова, это зависит от семьи: необходимо приучать ребенка не только ко вкусной, но и сбалансированной еде.

Поверьте моему опыту, если ребенка не учить перекусывать шоколадками, школьную полезную котлету он ест с удовольствием, сказал мэр.

Отметим, Сергей Греков является многодетным отцом. Вместе с женой он воспитывает четырех сыновей и трех дочерей.

Напомним, власти Башкирии усилили контроль за школьным питанием в республике. Только с начала года на организацию обедом поступило 237 жалоб. Глава республики Радий Хабиров поручил разобраться с ситуацией.

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