Многодетный мэр Уфы Сергей Греков рассказал, как приучить ребенка есть в школе

Он считает, что дети могут начать с удовольствие есть в школьных столовых. Однако, по мнению Грекова, это зависит от семьи: необходимо приучать ребенка не только ко вкусной, но и сбалансированной еде.
Поверьте моему опыту, если ребенка не учить перекусывать шоколадками, школьную полезную котлету он ест с удовольствием, сказал мэр.
Отметим, Сергей Греков является многодетным отцом. Вместе с женой он воспитывает четырех сыновей и трех дочерей.
Напомним, власти Башкирии усилили контроль за школьным питанием в республике. Только с начала года на организацию обедом поступило 237 жалоб. Глава республики Радий Хабиров поручил разобраться с ситуацией.