Афиша на длинные выходные: куда сходить в Уфе 20–23 февраля

4-серийный документальный фильм «Аллен против Фэрроу» рассказывает о трагедии семьи актрисы Мии Фэрроу и ее приемной дочери Дилан, которая стала объектом сексуального интереса со стороны многолетнего партнера матери — режиссера Вуди Аллена. Авторы фильма анонсировали принципиально новые для публики материалы. Предполагается, что для России, где очень любят работы Вуди Аллена, фильм станет подробной реконструкцией событий и судебных разбирательствах начала 90-х, о которых известно очень мало.