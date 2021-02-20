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Афиша на длинные выходные: куда сходить в Уфе 20–23 февраля

20 февраля 2021, 11:45
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Mkset предлагает обратить внимание на главные события грядущих выходных, которые пройдут в Уфе и онлайн-пространстве.

20 февраля. Выставка

Персональная выставка члена художественной группы «Отражение» (1990-1992) Рафаиля Бураканова. С 1995 года — инициатор, организатор и участник творческого объединения «Артыш». В экспозиции выставки — 34 живописных полотна.

Место: дом-музей Тюлькина

Цена: 35 руб.

21 февраля. Онлайн-концерт

Пианисты Константин Емельянов и лауреат XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского Филипп Копачевский выступят с программой «Шопен — любимые миниатюры». Онлайн-трансляция из концертного зала им. Чайковского.

Место: culture.ru

Цена: бесплатно

21 февраля. Кино

4-серийный документальный фильм «Аллен против Фэрроу» рассказывает о трагедии семьи актрисы Мии Фэрроу и ее приемной дочери Дилан, которая стала объектом сексуального интереса со стороны многолетнего партнера матери — режиссера Вуди Аллена. Авторы фильма анонсировали принципиально новые для публики материалы. Предполагается, что для России, где очень любят работы Вуди Аллена, фильм станет подробной реконструкцией событий и судебных разбирательствах начала 90-х, о которых известно очень мало.

Место: стриминг HBO / Амедиатека

Цена: подписка на сервис

21-22 февраля. Финал Первой лиги МС КВН

Финальные игры Первой лиги Международного союза КВН — третьей по статусу после Премьер-лиги и Высшей лиги МС КВН. В составе жюри — чемпион Высшей лиги Сангаджи Тарбаев («Сборная РУДН» Москва) и заместитель генерального директора «АМИК» Рубен Партевян. Ведущий мероприятия — чемпион Высшей Лиги КВН Артем Муратов («Союз» Тюмень).

Место: Конгресс-холл

23 февраля. Спектакль

Мягкий театр «На ковре» представляет интерактивный спектакль-приключение «Солнце Лапландии». Это история о храбром мальчике, который смог бросить вызов самому королю зимы и ночи. Зрители познакомятся с удивительной северной страной, справятся со слезами-льдинками, растопят сердце горного короля танцами и, конечно, вернут солнце в Лапландию. Для детей от 3 лет, длительность 40 минут.

Место: ТЦ «Мега», пространство «Мегалаб»

Цена: 300 руб.

#Новости#Театр#Кино#Культура#Андрей Королев
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