Афиша на длинные выходные: куда сходить в Уфе 20–23 февраля

20 февраля. Выставка
Персональная выставка члена художественной группы «Отражение» (1990-1992) Рафаиля Бураканова. С 1995 года — инициатор, организатор и участник творческого объединения «Артыш». В экспозиции выставки — 34 живописных полотна.
Место: дом-музей Тюлькина
Цена: 35 руб.
21 февраля. Онлайн-концерт
Пианисты Константин Емельянов и лауреат XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского Филипп Копачевский выступят с программой «Шопен — любимые миниатюры». Онлайн-трансляция из концертного зала им. Чайковского.
Цена: бесплатно
21 февраля. Кино
4-серийный документальный фильм «Аллен против Фэрроу» рассказывает о трагедии семьи актрисы Мии Фэрроу и ее приемной дочери Дилан, которая стала объектом сексуального интереса со стороны многолетнего партнера матери — режиссера Вуди Аллена. Авторы фильма анонсировали принципиально новые для публики материалы. Предполагается, что для России, где очень любят работы Вуди Аллена, фильм станет подробной реконструкцией событий и судебных разбирательствах начала 90-х, о которых известно очень мало.
Место: стриминг HBO / Амедиатека
Цена: подписка на сервис
21-22 февраля. Финал Первой лиги МС КВН
Финальные игры Первой лиги Международного союза КВН — третьей по статусу после Премьер-лиги и Высшей лиги МС КВН. В составе жюри — чемпион Высшей лиги Сангаджи Тарбаев («Сборная РУДН» Москва) и заместитель генерального директора «АМИК» Рубен Партевян. Ведущий мероприятия — чемпион Высшей Лиги КВН Артем Муратов («Союз» Тюмень).
Место: Конгресс-холл
23 февраля. Спектакль
Мягкий театр «На ковре» представляет интерактивный спектакль-приключение «Солнце Лапландии». Это история о храбром мальчике, который смог бросить вызов самому королю зимы и ночи. Зрители познакомятся с удивительной северной страной, справятся со слезами-льдинками, растопят сердце горного короля танцами и, конечно, вернут солнце в Лапландию. Для детей от 3 лет, длительность 40 минут.
Место: ТЦ «Мега», пространство «Мегалаб»
Цена: 300 руб.