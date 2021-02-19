Жители районов Башкирии выступили против разработки месторождений оффшорной компанией

По словам активиста, местных жителей беспокоит и без того тяжелая экологическая ситуация в районе. Дело в том, что в настоящее время в Хайбуллинском районе достаточно много предприятий, которые, как утверждает Аскаров, сильно портят экологию и подземные воды, а отходы от них идут прямиком в реку Таналык. Он также связывает онкологические болезни среди населения именно с экологией. По его словам, ещё 15-20 лет не было онкобольных, однако сейчас «они в каждой семье».