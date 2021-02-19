Жители районов Башкирии выступили против разработки месторождений оффшорной компанией

Posted 19 февраля 2021, 13:03
Published 19 февраля 2021, 13:03
Modified 17 октября 2022, 21:54
Updated 17 октября 2022, 21:54
В конце прошлого года компания «Полиметалл» появилась в селе Новопетровское Хайбуллинского района, где планируется добыча меди. В настоящее время она проводит геологоразведочные работы. Отметим, что 100% акций АО «Полиметалл», по данным системы «СПАРК», принадлежит кипрскому PMTL HOLDING LTD.
Местного активиста Буранбая Аскарова возмутило то, что в их район заходит иностранная компания, которая, по его словам, будет вкладываться не в развитие территории, а в свои оффшорные счета. Активист считает, что и уже работающие предприятия практически не выделяют деньги. Правда, «Полиметалл» уже представил средства на некоторые нужды района, но Аскаров считает, что всё ненадолго.
Они обещали, что будут вкладываться, но это как всегда обещания. Поначалу они будут помогать, а в итоге уйдут и оставят одни руины, рассказал Буранбай Аскаров Mkset.
По словам активиста, местных жителей беспокоит и без того тяжелая экологическая ситуация в районе. Дело в том, что в настоящее время в Хайбуллинском районе достаточно много предприятий, которые, как утверждает Аскаров, сильно портят экологию и подземные воды, а отходы от них идут прямиком в реку Таналык. Он также связывает онкологические болезни среди населения именно с экологией. По его словам, ещё 15-20 лет не было онкобольных, однако сейчас «они в каждой семье».
Ещё одним пунктом претензий стало то, что предприятия, которые уже работают в районе, разбили дороги, а ремонтируются они за счет бюджетных средств. Аскаров считает, что точно также поступит новоиспеченный кандидат на разработку месторождений.
Хайбуллинский район не развивается. У меня такое ощущение, что Зауралье хотят сделать резервацией, как колонию держать, чтобы добывать, и всё. А мы не хотим уходить со своей земли из-за каких-то камушков. Мы здесь испокон веков, утверждает Аскаров.
Глава администрации Хайбуллинского района Рустам Шарипов рассказал Mkset, что уже более 10 лет Росгеология проводит геологическую разведку Новопетровского месторождения. Компания «Полиметалл», в свою очередь, получила лицензию на проведение геологоразведочных работ у Общества. Шарипов утверждает, что пока рано говорить о каком-то промышленном предприятии, по крайней мере, до 2024 года — пока выясняют есть медь или нет. После создания проекта пройдут общественные слушания, на отсутствие которых до сих пор пожаловался Аскаров.
Однако, как рассказал Рустам Шарипов, после предъявления лицензии на разведку было проведено две встречи с населением, а также заключено соглашение с «Полиметаллом» на финансирование социальных нужд района. По словам чиновника, 12,5 миллионов рублей пойдут на ремонт в детском учреждении, водоснабжение села, ограждения мостов, благоустройство Аллеи ветеранов и детской площадки, а также на покупку автогрейдера для содержания дорог.
Да, нагрузка [на дороги] есть и жалоб много. В будущем по поводу дороги будем обращаться [к компании], сообщил глава района.
В целом, по словам Шарипова, обращений и жалоб жителей на «Полиметалл» не было. В качестве плюса новой компании в районе он также назвал создание новых рабочих мест. У людей уже сейчас, на начальном этапе, есть возможность работать. Кроме того, Рустам Шарипов сообщил, что 60% бюджета района формируется из налогов предприятий.
Марат Насыров, глава Уфимского сельсовета, куда входит село Новопетровское, подтвердил положительный настрой местных жителей: все сработались, а некоторые сдают свои дома рабочим, приехавшим в Башкирию на вахту. Он также утверждает, как и Шарипов, что с экологией проблем нет, да и жалобы от людей не поступают.
Однако, судя по комментариям в группе во ВКонтакте «Подслушано Акъяр», отношение людей к возможным разработкам не такое радужное, как его рисуют чиновники. Например, местная жительница Жамиль Сабитова призывает объединяться и отстаивать свои земли. Ещё одна пользовательница соцсетей Айсылу Тляканова считает, что «такими темпами — обворовывания и обезображивания района и народа, скоро от Хайбуллов останутся одни руины», а детям останутся только нищета и голод. Одни требуют выгнать компанию, а другие возмущаются, что на работу берут только приезжих из других регионов.
Отметим, что «Полиметалл» также собирается провести геологоразведочные работы и в дальнейшем начать добычу ископаемых работы в деревне Батталово Учалинского района. Активисты движения «Зеленый щит Куштау» полагают, что за местных жителей все решили «сверху», а сами люди выступают за сохранение своих земель. Активисты выдвигают ещё одну версию развития событий.
Небольшой хребет, где планируется этот карьер, находится с одной стороны от Батталово, а с другой, всего в паре километров, начинается хребет Крыктытау. И есть серьёзные опасения, что вся эта махинация с этим карьером — попытка подобраться к Крыкты, сообщает в группе движения.
Активисты уверены, что в случае необходимости жители Зауралья и всей республики помогут батталовцам отстоять свои права.