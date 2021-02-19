Почтовые отделения Башкирии изменят график работы в связи с 23 февраля

20 февраля офисы по всей республике будут работать по графику понедельника, но закроются на час раньше. 21 и 24 февраля отделения будут работать по обычному графику, а 22 числа — по расписанию субботы. 23 февраля объявлен выходным днем. Для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен другой режим работы.