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Posted 19 февраля 2021, 08:12

Published 19 февраля 2021, 08:12

Modified 25 декабря, 05:42

Updated 25 декабря, 05:42

Почтовые отделения Башкирии изменят график работы в связи с 23 февраля

19 февраля 2021, 08:12
В связи с празднованием 23 февраля почтовые отделения Башкирии изменили график работы.

20 февраля офисы по всей республике будут работать по графику понедельника, но закроются на час раньше. 21 и 24 февраля отделения будут работать по обычному графику, а 22 числа — по расписанию субботы. 23 февраля объявлен выходным днем. Для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен другой режим работы.

Уточнить график можно на официальном сайте.

Напомним, в связи с празднованием 23 февраля жители Башкирии отдохнут сразу три дня: с 21 по 23 число. Однако рабочий день с понедельника пришлось перенести на субботу, 22 февраля. Поэтому рабочая неделя составит шесть дней.

#Анна Кононова#Общество#Новости#Башкирия#Почта России
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