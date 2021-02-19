Почтовые отделения Башкирии изменят график работы в связи с 23 февраля

Posted 19 февраля 2021, 08:12
Published 19 февраля 2021, 08:12
Modified 25 декабря, 05:42
Updated 25 декабря, 05:42
20 февраля офисы по всей республике будут работать по графику понедельника, но закроются на час раньше. 21 и 24 февраля отделения будут работать по обычному графику, а 22 числа — по расписанию субботы. 23 февраля объявлен выходным днем. Для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен другой режим работы.
Напомним, в связи с празднованием 23 февраля жители Башкирии отдохнут сразу три дня: с 21 по 23 число. Однако рабочий день с понедельника пришлось перенести на субботу, 22 февраля. Поэтому рабочая неделя составит шесть дней.