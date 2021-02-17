В Приморье вынесли приговор виновному в ДТП со смертельным исходом

По сообщению iz.ru, дело рассматривалось в Шкотовском районном суде Приморского края. ДТП произошло в 2019 году - водитель грузового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с “Тойотой”. В результате погибло шесть человек и один несовершеннолетний получил травмы. Виновного приговорили к отбыванию наказания в колонии-поселения, где он проведет четыре года и три месяца.