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Posted 17 февраля 2021, 18:55

Published 17 февраля 2021, 18:55

Modified 17 октября 2022, 21:47

Updated 17 октября 2022, 21:47

В Приморье вынесли приговор виновному в ДТП со смертельным исходом

17 февраля 2021, 18:55
Виновного в дорожно-транспортном происшествии с шестью погибшими приговорили к 4.3 годам колонии-поселения.

По сообщению iz.ru, дело рассматривалось в Шкотовском районном суде Приморского края. ДТП произошло в 2019 году - водитель грузового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с “Тойотой”. В результате погибло шесть человек и один несовершеннолетний получил травмы. Виновного приговорили к отбыванию наказания в колонии-поселения, где он проведет четыре года и три месяца.

#Ольга Земскова#Общество#Новости
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