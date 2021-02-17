В Приморье вынесли приговор виновному в ДТП со смертельным исходом

Posted 17 февраля 2021, 18:55
Published 17 февраля 2021, 18:55
Modified 17 октября 2022, 21:47
Updated 17 октября 2022, 21:47
По сообщению iz.ru, дело рассматривалось в Шкотовском районном суде Приморского края. ДТП произошло в 2019 году - водитель грузового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с “Тойотой”. В результате погибло шесть человек и один несовершеннолетний получил травмы. Виновного приговорили к отбыванию наказания в колонии-поселения, где он проведет четыре года и три месяца.