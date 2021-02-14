mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля 2021, 18:14

Published 14 февраля 2021, 18:14

Modified 25 декабря, 05:42

Updated 25 декабря, 05:42

В России снова растут цены на подсолнечное масло

В России снова растут цены на подсолнечное масло

14 февраля 2021, 18:14
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Несмотря на недавно «замороженные» цены на подсолнечное масло, стоимость этого продукта вновь стала расти.

К середине февраля подсолнечник подорожал на 1325 рублей (до 42725 руб. за тонну без НДС), а подсолнечное масло — на 2825 руб. (до 95500 руб. за тонну). Эти показатели стали историческими рекордами для рынка РФ. В опте сейчас масло продается дороже на 8%, чем в конце ноября 2020-го, когда ситуацию взяли на контроль власти.

Напомним, в декабре президент России Владимир Путин совещании по экономическим вопросам отметил, что сахарный песок подорожал на 71,5%, подсолнечное масло — на 23,8%, мука — на 12,9%. После вмешательства властей ситуация отчасти выровнялась, но ненадолго: в течение декабря цены опустились на 7%, но в январе уже вновь поднялись. По итогам января индекс цен на растительные масла обновил восьмилетний максимум.

В рознице, тем временем, удалось сдержать и остановить рост цен. Например, после подорожания на 27% подсолнечное масло в цене не менялось в январе. Попавший под «заморозку» сахар и вовсе подешевел — на 1,6%.

Подробнее — в исследовании «Новых известий».

Напомним, ранее Mkset анализировал ситуацию с ценами на продовольственные продукты. Тогда эксперты-экономисты подчеркивали, что заморозка цен рано или поздно ударит по кошельку потребителей. При этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркивала, что в России нет оснований для роста в начале нового года цен на продукты и товары первой необходимости. Тем не менее она отметила, что в России есть практика, согласно которой после индексации пенсий пенсионерам «чуть ли не на следующий день растут цены на социально значимые продукты — на гречку, на сахар, на макароны — без каких-либо на это оснований».

#Андрей Королев#Экономика#Новости#Цены
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика