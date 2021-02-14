В Башкирии снова выросло число пациентов с внебольничной пневмонией

Posted 14 февраля 2021, 11:40
Published 14 февраля 2021, 11:40
Modified 17 октября 2022, 21:04
Updated 17 октября 2022, 21:04
Сегодня, 14 февраля, стали известны новые данные о заболеваемости внебольничной пневмонией в Башкирии.
По данным минздрава Башкирии, за сутки число таких пациентов увеличилось на 160, при этом были выписаны после выздоровления 105 поправившихся пациентов.
Общее число заболевших пневмонией и количество смертельных случаев, связанных с этим недугом, минздрав по-прежнему не публикуют.
Напомним, за минувшие сутки стало также известно о 158 новых случаях заражения ковидом в Башкирии и четырех новых летальных исходах у больных с подтвержденным заражением коронавирусом. Признаны выздоровевшими 285 пациентов, перенесших ковид.