mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля 2021, 11:40

Published 14 февраля 2021, 11:40

Modified 17 октября 2022, 21:04

Updated 17 октября 2022, 21:04

В Башкирии снова выросло число пациентов с внебольничной пневмонией

14 февраля 2021, 11:40
Сюжет
Коронавирус 2021
Минздрав Башкирии дал новые данные о ситуации с заболеваемостью пневмонией в регионе.

Сегодня, 14 февраля, стали известны новые данные о заболеваемости внебольничной пневмонией в Башкирии.

По данным минздрава Башкирии, за сутки число таких пациентов увеличилось на 160, при этом были выписаны после выздоровления 105 поправившихся пациентов.

Общее число заболевших пневмонией и количество смертельных случаев, связанных с этим недугом, минздрав по-прежнему не публикуют.

Напомним, за минувшие сутки стало также известно о 158 новых случаях заражения ковидом в Башкирии и четырех новых летальных исходах у больных с подтвержденным заражением коронавирусом. Признаны выздоровевшими 285 пациентов, перенесших ковид.

Материалы по теме
«Она доживала».В Башкирии женщина, которую лечили от пневмонии, умерла от аппендицитаВ Уфе люди реже стали болеть пневмонией и чаще ОРВИВ Башкирии вновь выросло число пациентов с внебольничной пневмонией
#Татьяна Майорова,#Общество#Коронавирус 2021#Новости#Вирус
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика