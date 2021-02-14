Первый в России проект «Парикмахер добра» из Уфы распространится по другим регионам

Напомним, осенью прошлого года проект создания волонтерского центра «Парикмахер добра» выиграл грант столичной администрации. Полученные средства главным образом пошли на приобретение стройматериалов и зеркал для реконструкции помещений при храме, а также расходных материалов для обучения и работы парикмахеров. В центре планируется оказывать парикмахерские услуги людям, попавшим в трудные жизненные ситуации, в том числе и людям без определенного места жительства. Татьяна уверена: хорошая прическа поможет им сформировать благоприятный образ и решить многие проблемы.