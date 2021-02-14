Первый в России проект «Парикмахер добра» из Уфы распространится по другим регионам

Posted 14 февраля 2021, 09:32
Published 14 февраля 2021, 09:32
Modified 17 октября 2022, 21:10
Updated 17 октября 2022, 21:10
Парикмахеры из Москвы, Самары и Чебоксар попросили уфимского стилиста Татьяну Овсяникову поделиться опытом открытия волонтерского центра «Парикмахер добра», который заработал при Никольском вокзальном храме в столице Башкирии с 1 февраля.
- Меня очень вдохновляет поддержка моих коллег со многих городов страны, а также понимание, которое проявили представители администрации Уфы и другие люди, которые помогли нам воплотить в жизнь эту добрую идею, - рассказала Татьяна Овсяникова корреспонденту Mkset.
Напомним, осенью прошлого года проект создания волонтерского центра «Парикмахер добра» выиграл грант столичной администрации. Полученные средства главным образом пошли на приобретение стройматериалов и зеркал для реконструкции помещений при храме, а также расходных материалов для обучения и работы парикмахеров. В центре планируется оказывать парикмахерские услуги людям, попавшим в трудные жизненные ситуации, в том числе и людям без определенного места жительства. Татьяна уверена: хорошая прическа поможет им сформировать благоприятный образ и решить многие проблемы.
Провести ремонт Татьяне помогли бескорыстно знакомые строители, а также добровольцы из числа прихожан и бездомных, которые живут в приюте при храме. Один знакомый мужчина по имени Айрат подарил парикмахерские кресла и мойку.
На открытие центра приехал из Москвы хороший друг Татьяны, известный стилист Джоник Тошов, который охотно принял участие в обслуживании первых клиентов «Парикмахера добра».
Сейчас Татьяна планирует провести в центре добрые акции к 8 марта, туда приедут на бесплатное обслуживание многодетная семья и женщины, оказавшиеся в трудных жизненных ситуациях. Кс лову, среди её ученикорв уже появился мужчина по имени Маркел, который многие годы живет при храме и изъявил желание овладеть новым ремеслом.
К слову, о благотворительной деятельности Татьяны Овсяниковой мы много писали ранее. Ее добрые дела должны быть хорошо известны читателям Mkset.