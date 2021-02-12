Снова оттепель: синоптики рассказали о погоде на выходные в Башкирии

Posted 12 февраля 2021, 02:30
Published 12 февраля 2021, 02:30
Modified 17 октября 2022, 21:00
Updated 17 октября 2022, 21:00
Сегодня днем ожидается -1…-6 градусов, а также мокрый снег, местами гололед и снежный накат.
В субботу, 13 февраля, в некоторый частях республики пройдет снег с дождем. Ветер южный умеренный. Ночью столбик термометра достигнет отметки -2…-7 градусов, при прояснениях -12. Днем потеплеет до +4…-1 градуса.
В воскресенье также ожидается мокрый снег, гололед и снежный накат. Ветер южный с переходом на западный умеренный в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью и днем 0…-5 градусов.