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Posted 12 февраля 2021, 02:30

Published 12 февраля 2021, 02:30

Modified 17 октября 2022, 21:00

Updated 17 октября 2022, 21:00

Снова оттепель: синоптики рассказали о погоде на выходные в Башкирии

12 февраля 2021, 02:30
Прогноз погода на три дня.

Сегодня днем ожидается -1…-6 градусов, а также мокрый снег, местами гололед и снежный накат.

В субботу, 13 февраля, в некоторый частях республики пройдет снег с дождем. Ветер южный умеренный. Ночью столбик термометра достигнет отметки -2…-7 градусов, при прояснениях -12. Днем потеплеет до +4…-1 градуса.

В воскресенье также ожидается мокрый снег, гололед и снежный накат. Ветер южный с переходом на западный умеренный в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью и днем 0…-5 градусов.

#Анна Кононова#Политика#Новости#Башкирия#Погода#Тепло
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