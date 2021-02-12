Главой Госкомитета по туризму Башкирии станет чиновница из Свердловской области

Напомним, 10 февраля Салават Нафиков покинул пост руководителя Госкомитета по туризму. Как рассказал источник редакции в правительстве, он ушёл с должности «по личным обстоятельствам». Указ об отставке Нафикова будет подписан в ближайшее время. Ожидается, что новый руководитель Госкомитета будет официально представлен 15 февраля.