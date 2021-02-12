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Posted 12 февраля 2021, 07:37

Published 12 февраля 2021, 07:37

Modified 17 октября 2022, 21:00

Updated 17 октября 2022, 21:00

Главой Госкомитета по туризму Башкирии станет чиновница из Свердловской области

12 февраля 2021, 07:37
Государственный комитет по туризму Башкирии возглавит Эльмира Туканова из Свердловской области. Об этом Mkset рассказал источник в республиканском правительстве.

Вместо покинувшего должность Салавата Нафикова главой Госкомитета станет Эльмира Туканова. Эту информацию подтвердил источник в региональном правительстве. Ожидается, что в качестве руководителя ведомства ее представят на следующей неделе.

Ранее она возглавляла Центр развития туризма в Свердловской области. Вчера стало известно, что Туканова подала заявление об отставке. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев удовлетворил её просьбу.

Напомним, 10 февраля Салават Нафиков покинул пост руководителя Госкомитета по туризму. Как рассказал источник редакции в правительстве, он ушёл с должности «по личным обстоятельствам». Указ об отставке Нафикова будет подписан в ближайшее время. Ожидается, что новый руководитель Госкомитета будет официально представлен 15 февраля.

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#Политика#Новости#Башкирия#Туризм#Правительство
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