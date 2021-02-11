В Башкирии пенсионерка осталась без отопления в частном доме в разгар морозов

По словам партийца, женщина имеет инвалидность и чаще всего находится в лежачем состоянии. О проблеме узнал начальник отдела ЖКХ районной администрации. Он заявил, что для решения проблемы необходимо отправлять экскаватор из Туймазов, а для этого нужно прямое заявление от родственников пенсионерки. Более того, за это им придется заплатить определенную сумму.