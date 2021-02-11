В Башкирии пенсионерка осталась без отопления в частном доме в разгар морозов

Posted 11 февраля 2021, 06:09
Published 11 февраля 2021, 06:09
Modified 17 октября 2022, 20:59
Updated 17 октября 2022, 20:59
По словам партийца, женщина имеет инвалидность и чаще всего находится в лежачем состоянии. О проблеме узнал начальник отдела ЖКХ районной администрации. Он заявил, что для решения проблемы необходимо отправлять экскаватор из Туймазов, а для этого нужно прямое заявление от родственников пенсионерки. Более того, за это им придется заплатить определенную сумму.
Семья Насыровых все же подала заявку, однако они опасаются озвученной суммой денег для погашения услуги. Зуфар Лутфуллин намерен обратиться к Владимиру Путину для того, чтобы обратить внимание на данную историю.