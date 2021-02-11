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Posted 11 февраля 2021, 06:09

Published 11 февраля 2021, 06:09

Modified 17 октября 2022, 20:59

Updated 17 октября 2022, 20:59

В Башкирии пенсионерка осталась без отопления в частном доме в разгар морозов

11 февраля 2021, 06:09
В Туймазинском районе в частном доме в селе Серафимовка уже несколько дней замерзает пенсионерка и вдова ветерана ВОВ Минсылу Насырова. Из-за аварии, которая произошла 9 февраля, у нее в доме замерзла канализация. Об этом сообщает ProUfu.ru со ссылкой на представителя партии «Справедливая Россия» Зуфара Лутфуллина.

По словам партийца, женщина имеет инвалидность и чаще всего находится в лежачем состоянии. О проблеме узнал начальник отдела ЖКХ районной администрации. Он заявил, что для решения проблемы необходимо отправлять экскаватор из Туймазов, а для этого нужно прямое заявление от родственников пенсионерки. Более того, за это им придется заплатить определенную сумму.

Семья Насыровых все же подала заявку, однако они опасаются озвученной суммой денег для погашения услуги. Зуфар Лутфуллин намерен обратиться к Владимиру Путину для того, чтобы обратить внимание на данную историю.

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