В Уфе подсудимые по делу об убийстве топ-менеджера УМПО выступили с последним словом

От вашего будущего решения зависит судьба этих людей. Для себя я не прошу снисхождения. Я должен понести наказание за чудовищное преступление, которое совершил. Но я прошу вас проявить снисхождение к другим подсудимым. Я уверен, что эти молодые парни больше никогда в жизни ни на миллиметр не преступят закон. По сути, это моя вина, я втянул их в это преступление. Извините, что вам пришлось участвовать во всём этом. Это всё, произнес практически без передышки Токарев и сел обратно на скамью подсудимых.