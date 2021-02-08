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Posted 8 февраля 2021, 14:48

Published 8 февраля 2021, 14:48

Modified 17 октября 2022, 20:55

Updated 17 октября 2022, 20:55

США намерены ослабить санкции против Ирана

8 февраля 2021, 14:48
В администрации президента США Джо Байдена последовательно занимаются уничтожением наследия экс-главы государства Дональда Трампа. Так, появились данные, что Вашингтон хочет ослабить санкции против Ирана.

О соответствующих планах сообщило одно из англоязычных информагентств со ссылкой на собственные источники в администрации Байдена. При этом источники издания делают оговорку, что самые чувствительные ограничения против Тегерана даже администрация Джо Байдена снимать не планирует.

Как пишет Infox, при этом Америка, в частности, будет не против выдачи кредитов Ирану от Международного валютного фонда, снятия эмбарго на получение гуманитарной помощи для устранения последствий пандемии коронавируса.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Политика#Новости
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