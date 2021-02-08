США намерены ослабить санкции против Ирана

Posted 8 февраля 2021, 14:48
Published 8 февраля 2021, 14:48
Modified 17 октября 2022, 20:55
Updated 17 октября 2022, 20:55
О соответствующих планах сообщило одно из англоязычных информагентств со ссылкой на собственные источники в администрации Байдена. При этом источники издания делают оговорку, что самые чувствительные ограничения против Тегерана даже администрация Джо Байдена снимать не планирует.
Как пишет Infox, при этом Америка, в частности, будет не против выдачи кредитов Ирану от Международного валютного фонда, снятия эмбарго на получение гуманитарной помощи для устранения последствий пандемии коронавируса.