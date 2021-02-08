Скончалась народная артистка Башкирии Роза Аккучукова

Posted 8 февраля 2021, 07:49
Published 8 февраля 2021, 07:49
Modified 17 октября 2022, 20:55
Updated 17 октября 2022, 20:55
Отметим, что 12 февраля Розе Аккучуковой исполнился бы 71 год. Артистка является уроженкой села Абзаково Белорецкого района Башкирии. Как сообщается на сайте Башкирской государственной филармония им. Х. Ахметова, в 1973 году она окончила Уфимское училище искусств и была приглашена в филармонию в качестве солистки эстрады. Её стаж на поприще искусства республики составил 48 лет.
Певица пользовалась заслуженным уважением коллег, была принципиальна, отзывчива, добра, искренна. Передавала свой опыт начинающим артистам, вспоминают в филармонии.
В прошлом году за многолетнюю творческую деятельность, высокий профессионализм, большой вклад в развитие культуры Башкирии, активное участие в общественной жизни столицы Роза Аккучукова удостоилась Почетной грамоты Горсовета Уфы.
Прощание с народной артисткой состоится завтра, 9 февраля, в «Доме прощания» по адресу: Цветочная 2/3. Для желающих проститься с артисткой к зданию филармонии будут поданы автобусы в 9:00. Начало траурной церемонии в 10:00.