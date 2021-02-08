Скончалась народная артистка Башкирии Роза Аккучукова

Отметим, что 12 февраля Розе Аккучуковой исполнился бы 71 год. Артистка является уроженкой села Абзаково Белорецкого района Башкирии. Как сообщается на сайте Башкирской государственной филармония им. Х. Ахметова, в 1973 году она окончила Уфимское училище искусств и была приглашена в филармонию в качестве солистки эстрады. Её стаж на поприще искусства республики составил 48 лет.