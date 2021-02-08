Итоги прошедшей недели: Задержание министра, «Шульган-Таш» и закрытие «Искры»

Posted 8 февраля 2021, 04:01
Published 8 февраля 2021, 04:01
Modified 10 ноября 2022, 19:19
Updated 10 ноября 2022, 19:19
Минувшая неделя началась с задержаний в минстрое Башкирии. В то время как в правительстве шло оперативное совещание, в министерстве изымали документы и задерживали министра — Рамзиля Кучарбаева.
— Идут следственные действия в рамках уголовного дела по строительству объекта в 2017 году очистных сооружений, — сообщили Mkset в правительстве.
Кировский районный суд Уфы заключил под стражу министра строительства Башкирии Рамзиля Кучарбаева сроком на два месяца.
Напомним, Кучарбаев являлся начальником ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан» с 2016 по 2020 годы. Известно, что данное учреждение занимается распределением госзаказов и контрактов на строительство объектов социального и иного назначения. Позже чиновник был назначен министром строительства и архитектуры 3 декабря 2020 года.
Задержан был и замначальника ОМВД Уфимского района, которого подозревают в посредничестве при передаче взятки на сумму 12,5 миллионов рублей. На него и его сообщника завели уголовное дело.
С не меньшей информационной яркостью освещалась тема возможного переименования заповедника «Шульган-Таш» в который входит одноименная пещера. Минприроды России предложило добавить к названию государственного природного заповедника «Шульган-Таш» имя ученого Александра Рюмина. Когда данное сообщение разлетелось по социальным сетям, местные жители начали высказывать свои категорические возмущения по этому поводу. В официальной группе природного биосферного заповедника «Шульган-Таш» пояснили, что по факту название парка и пещеры не изменится, ему лишь присвоят имя ученого — первооткрывателя наскальной живописи. Однако и это не успокоило людей. В конечном итоге от идеи отказались.
Суд обязал дочь экс-чиновника выплатить 12,3 млн рублей за служебную квартиру в Уфе. Мало того, что квартира площадью более 120 квадратных метров была предоставлена дочери госслужащего с нарушением требований законодательства, так еще и в последствии собственность была продана, а деньги присвоены.
Дочерняя компания ГК «Таврос» получила земельный участок под строительство завода для переработки гороха. Территория досталась без проведения торгов.
Хабиров внес изменения в указ о кодексе этики и поведения госслужащих. Теперь чиновникам запрещено принимать подарки, денежные вознаграждения, а также обсуждать власть в социальных сетях.
Общественно-политическое движение «Республика» подала уведомление в мэрию города Уфы о проведении 14 февраля митинга в столице Башкирии. В уведомлении указано, что в мероприятии примут участие до 499 человек. Сначала в интернете появилось письмо за подписью вице-мэра Рустама Газизова, якобы разрешающее мероприятие. Однако, позднее Газизов назвал письмо подделкой, а митинг в итоге не разрешили.
А еще грустная новость для киноманов. В Уфе закрылся один из крупнейших кинотеатров «Искра IMAX». Официальная причина временного закрытия неизвестна. В комментариях к посту пользователи поделились своим отношением к кинотеатру: «Моё любимое заведение», «Жаль, Уфа останется без Imax», «Мой любимый кинотеатр». Кто-то предположил, что закрытие связано с ремонтом или сменой владельца.
Такой была прошедшая неделя. Мы будем следить за развитием событий.