Итоги прошедшей недели: Задержание министра, «Шульган-Таш» и закрытие «Искры»

С не меньшей информационной яркостью освещалась тема возможного переименования заповедника «Шульган-Таш» в который входит одноименная пещера. Минприроды России предложило добавить к названию государственного природного заповедника «Шульган-Таш» имя ученого Александра Рюмина. Когда данное сообщение разлетелось по социальным сетям, местные жители начали высказывать свои категорические возмущения по этому поводу. В официальной группе природного биосферного заповедника «Шульган-Таш» пояснили, что по факту название парка и пещеры не изменится, ему лишь присвоят имя ученого — первооткрывателя наскальной живописи. Однако и это не успокоило людей. В конечном итоге от идеи отказались.