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Posted 8 февраля 2021, 14:11

Published 8 февраля 2021, 14:11

Modified 17 октября 2022, 20:55

Updated 17 октября 2022, 20:55

Экс-депутат Госдумы от Новосибирской области оказался в больнице после ареста

8 февраля 2021, 14:11
Бывший депутат Государственной думы от Новосибирской области Аркадий Янковский оказался в больнице с коронавирусом после того, как он был арестован за организацию несогласованной акции в поддержку Навального, написал он в соцсетях. Чиновник уверен, что заразился в спецприемнике.

«Мне получше. Я нахожусь в инфекционной больнице и прохожу интенсивное лечение в обычной палате вдвоем с отличным соседом. Все основные параметры пришли в норму. Самочувствие хорошее», –сообщил бывший депутат в соцсетях.

Как пишет ФедералПресс, 62-летний Аркадий Янковский был арестован на восемь суток 28 января за то, что он организовал несогласованную акцию в поддержку Алексея Навального. По словам экс-парламентария, четыре дня его держали в холодной камере, где он и простудился, у него поднялась температура. Далее он был переведен в теплую камеру. Он также выразил жалобы на громкое радио, яркий свет в течение круглых суток и плохие тюремные койки в спецприемнике. 5 февраля бывший депутат был отпущен.

Отмечается, что несколько лет назад Аркадий Янковский перенес инсульт.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество#Новости
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