mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 февраля 2021, 13:25

Published 5 февраля 2021, 13:25

Modified 17 октября 2022, 20:52

Updated 17 октября 2022, 20:52

Замминистра лесного хозяйства Башкирии обязали вернуть 4-комнатную квартиру в Уфе

5 февраля 2021, 13:25
Заместителю министра лесного хозяйства Башкирии предстоит вернуть городу незаконно полученную квартиру, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Ведомство понудило администрацию Уфы обратиться в суд с иском о выселении чиновника и его семьи из четырехкомнатной квартиры на улице Гоголя. Ленинский суд удовлетворил требования мэрии.

Основанием для обращения в суд послужила проверка прокуратуры, которая установила, что в 2011 году семье замминистра по договору мены предоставлена жилплощадь. При этом его супруга до ноября 2021 года должна была передать муниципалитету однокомнатную квартиру, находящуюся в собственности, и доплатить более 7,2 миллиона рублей.

Она не выполнила свои обязательства и продала свою квартиру. Как отмечает ведомство, семья чиновника на протяжении девяти лет безвозмездно пользовалась жильем.

Прокуратура внесла представление в адрес администрации Уфы, в котором потребовала принять меры по возврату квартиры.

Материалы по теме
Суд обязал дочь экс-чиновника выплатить 12,3 млн рублей за служебную квартиру в Уфе
#Общество#Новости#Башкирия#Уфа#Прокуратура Башкортостана
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика