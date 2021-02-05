Гендиректора «Ростеха» просят не допустить слияния УГАТУ и БашГУ

Письмо-обращение было опубликовано на портале ProUfu.ru. В нем члены попечительского совета уверяют, что при слиянии двух ВУЗов технический университет может потерять статус учебного заведения первой категории. По мнению авторов письма, БашГУ и УГАТУ имеют свои направления и личных заказчиков. Если первый направлен на классическое образование, то второй является техническим университетом.