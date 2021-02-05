Через cito. Не все больницы Башкирии в состоянии достойно лечить нековидных пациентов

Диагноз «пневмония» ей поставили, судя по всему, на основе рентгенологического исследования. Но даже на заключении написано, что оно не является клиническим диагнозом и должно рассматриваться вкупе с другими результатами исследований. Затемнение в легких, которое увидел у 64-летней пациентки иглинский рентгенолог, в этом возрасте есть у многих. Кстати, в Иглино ей также делали УЗИ брюшной полости и уже тогда там было видно наличие около 200 мл жидкости. Если бы на это обратили внимание при наличии жалоб на острые боли в животе, женщину можно было бы спасти. Очевидно, что иглинских медиков подвела повышенная готовность к ковиду, а также роковую роль сыграли выходные дни, такое мнение высказал один из уфимских хирургов, ознакомившись с записями в «Промеде» по просьбе корреспондента Mkset.