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Posted 4 февраля 2021, 11:02

Published 4 февраля 2021, 11:02

Modified 17 октября 2022, 20:50

Updated 17 октября 2022, 20:50

ВС Башкирии признал аварийным дом, на месте которого собираются строить здание суда

4 февраля 2021, 11:02
Верховный суд Башкирии удовлетворил иск администрации Уфы о признании дома № 5/3 на улице Карла Маркса аварийным. Отметим, что на его месте планируется строительство здания Арбитражного суда.

Жители дома считают, что их дома надежный, что подтвердили два суда и две судебные экспертизы. Однако мэрия добилась проведения дополнительной проверки. Экспертиза, проведенная по заказу администрации, признала дом аварийным. Как рассказали Mkset в объединенной пресс-службе судов, ВС Башкирии отменил постановление Кировского районного суда, который признал дом не аварийным.

Активистка Алла Яковлева выразила свое мнение по поводу данного решения. Она сказала, что за дом будут бороться дальше.

Это беспредел и бардак. Мы будем бороться. Жители за копейки не съедут из дома! заявила Яковлева.

Напомним, жители дома не раз выходили на пикет. Одна из них Диана Масагутова отправилась в Москву для проведения одиночного пикета на Красной площади. После первой протестной акции глава Башкирии Радий Хабиров поручил вице-премьеру правительства Раифу Абдрахманову разобраться в ситуации. Также напомним, ранее жильцы рассказывали, что из исторического центра их собираются расселить в социальное жилье на окраине города, якобы заботясь об их жизни и здоровье. Алла Яковлева заявила, что город пытается сэкономить за счет признания дома аварийным и вместо 200 тысяч за квадратный метр жилья заплатить 47 тысяч рублей за «квадрат».

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#Город#Новости#Башкирия#Уфа#Аварийное жилье#Аварийные дома
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