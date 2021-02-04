В Башкирии мужчине, ударившем школьника за издевку над учителем, вынесли приговор

В ходе судебного разбирательства стало известно, что супруга мужчины работает в средней школе села Старокуручево учителем. Ученик седьмого класса нередко срывал уроки и плохо себя вел. Об этом женщина и рассказала своему мужу. После чего он встретил мальчика на улице и нанес удар по переносице.