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Posted 4 февраля 2021, 04:44

Published 4 февраля 2021, 04:44

Modified 17 октября 2022, 20:49

Updated 17 октября 2022, 20:49

В Башкирии мужчине, ударившем школьника за издевку над учителем, вынесли приговор

4 февраля 2021, 04:44
В Бакалинском районе мировой судья вынес приговор 51-летнему местному жителю, который ударил школьника. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

В ходе судебного разбирательства стало известно, что супруга мужчины работает в средней школе села Старокуручево учителем. Ученик седьмого класса нередко срывал уроки и плохо себя вел. Об этом женщина и рассказала своему мужу. После чего он встретил мальчика на улице и нанес удар по переносице.

Обвиняемый признал свою вину полностью. Суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ.

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