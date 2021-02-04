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Posted 4 февраля 2021, 13:14

Published 4 февраля 2021, 13:14

Modified 17 октября 2022, 20:50

Updated 17 октября 2022, 20:50

УФСБ по Башкирии опубликовало видео задержания замначальника ОМВД по Уфимскому району

4 февраля 2021, 13:14
Управление ФСБ по Башкирии поделилось видезаписью момента задержания заместителя начальника ОМВД по Уфимскому району Андрея Телина.

Его задержали, когда он возвращался к машине. В следующем кадре его уже ведут под руки сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, на Андрея Телина и его 58-летнего сообщника из Уфы завели уголовное дело. Их подозревают в посредничестве при передаче взятки на сумму 12,5 миллионов рублей. По предварительным данным, в сговоре они планировали за вознаграждение прекратить уголовное преследование в отношении знакомого предпринимателя сообщника Телина. Взятка предназначалась должностным лицам в правоохранительных органах. В настоящее время Следком Башкирии проверяет обстоятельства дела и причастные к нему лица.

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#Анна Кононова#Общество#Видео#Новости#Башкирия#Мвд#ФСБ#Следком Башкортостана
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