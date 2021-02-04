УФСБ по Башкирии опубликовало видео задержания замначальника ОМВД по Уфимскому району

Posted 4 февраля 2021, 13:14
Published 4 февраля 2021, 13:14
Modified 17 октября 2022, 20:50
Updated 17 октября 2022, 20:50
Его задержали, когда он возвращался к машине. В следующем кадре его уже ведут под руки сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, на Андрея Телина и его 58-летнего сообщника из Уфы завели уголовное дело. Их подозревают в посредничестве при передаче взятки на сумму 12,5 миллионов рублей. По предварительным данным, в сговоре они планировали за вознаграждение прекратить уголовное преследование в отношении знакомого предпринимателя сообщника Телина. Взятка предназначалась должностным лицам в правоохранительных органах. В настоящее время Следком Башкирии проверяет обстоятельства дела и причастные к нему лица.