Ростислав Мурзагулов заявил, что жители Башкирии выходят на митинги не из-за нищеты

— Мне был 21 год, когда я начала хлопотать. Тогда были одни отписки, теперь другие. Живу в дощатом садовом домике. Я бы вообще не выпрашивала бы и не унижалась, но не в состоянии, у меня каких только болячек нет, работать не могу. И инвалидность скорее всего не дадут, потому что коррупционная система вся прогнила. И Хабиров оттуда же. На новогодние ёлки деньги есть, а жилье социальное не может построить. Все делается напоказ. По сути люди в нищете, рассказывает женщина.