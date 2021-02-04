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Posted 4 февраля 2021, 10:06

Published 4 февраля 2021, 10:06

Modified 17 октября 2022, 20:50

Updated 17 октября 2022, 20:50

Ростислав Мурзагулов заявил, что жители Башкирии выходят на митинги не из-за нищеты

4 февраля 2021, 10:06
Сегодня, 4 февраля, в Общественной палате Башкирии прошла встреча с участниками протестов 23 и 31 января. Глава Общественной палаты высказал мнение, что на митинги сейчас ходят не от нищеты. Однако, участники встречи с этим не согласились.

Один из выступающих отметил, что на митинги 23 и 31 января люди выходили по причине того, что они заметили падение уровня жизни. Однако председатель Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов так не считает.

— Я с этим не соглашусь. Я смотрел на людей, которые были на митинге. Там было очень много хорошо одетых людей. Это не было бунта как в 90-е годы, там были бунты нищеты, все как бомжи одеты. Здесь толпа выглядит по-другому, прилично одеты, отметил он.

Его начала перебивать женщина, которую возмутило заявление о том, что в стране и республике уровень жизни растет, а не падает. Она заверила, что в период пандемии многие люди остались без денег и работы. Также она отметила, что имеет множество проблем по здоровью и является сиротой, но уже больше 10 лет не может получить положенное ей жилье.

— Мне был 21 год, когда я начала хлопотать. Тогда были одни отписки, теперь другие. Живу в дощатом садовом домике. Я бы вообще не выпрашивала бы и не унижалась, но не в состоянии, у меня каких только болячек нет, работать не могу. И инвалидность скорее всего не дадут, потому что коррупционная система вся прогнила. И Хабиров оттуда же. На новогодние ёлки деньги есть, а жилье социальное не может построить. Все делается напоказ. По сути люди в нищете, рассказывает женщина.

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