Ростислав Мурзагулов про закон о митингах: «Он на самом деле не работает»

— Есть проблема с этим законодательством, который на самом деле не работает [по разрешению митингов]. Понятно, что одни никогда не дадут этого разрешения, а другие уже не будут его спрашивать, потому что люди ходят уже и без разрешения нормально. Значит надо сделать какую-то историю, где это разрешение будет выдано на постоянной основе. Условно говоря, есть в Лондоне Гайд-Парк, и у нас надо сделать свой, где с утра до вечера можно высказывать недовольства, — отметил Ростислав Мурзагулов.