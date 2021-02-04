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Posted 4 февраля 2021, 13:23

Published 4 февраля 2021, 13:23

Modified 17 октября 2022, 20:50

Updated 17 октября 2022, 20:50

Медведчук рассказал о взаимодействии российской и украинской сторон по «Спутнику V»

4 февраля 2021, 13:23
Руководитель политической партии Украины «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал в интервью RT, как проходили рабочие встречи представителей украинской партии и российской стороны по поводу внедрения вакцины от коронавируса «Спутник V».

Для более эффективного взаимодействия была создана двусторонняя рабочая группа.

Как сообщает RT, Медведчук организовал встречи с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым и директором центра имени Гамалеи Александром Гинцбургом. Он отмечает, что после положительных результатов испытаний российской вакцины «Спутник V» у украинской стороны созрело решение о передаче технологий производства и самого сырья для создания препарата на Украину. Однако правящая партия Украины поставила под сомнение полезное действие препарата и отказалась признавать результаты исследования «Спутника V». Депутат подчеркнул, что власти Украины высоко оценивают качество вакцин Moderna, Pfizer, AstraZeneca, но полностью отрицают доказанную эффективность российской разработки.

Медведчук прокомментировал стратегию поведения официальных лиц Украины и их высказывания как «бред сивой кобылы». Он считает, что действия властей страны идут вразрез с интересами простых граждан Украины.

#Юлия Кононенко#Общество#Новости
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