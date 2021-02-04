Медведчук рассказал о взаимодействии российской и украинской сторон по «Спутнику V»

Как сообщает RT, Медведчук организовал встречи с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым и директором центра имени Гамалеи Александром Гинцбургом. Он отмечает, что после положительных результатов испытаний российской вакцины «Спутник V» у украинской стороны созрело решение о передаче технологий производства и самого сырья для создания препарата на Украину. Однако правящая партия Украины поставила под сомнение полезное действие препарата и отказалась признавать результаты исследования «Спутника V». Депутат подчеркнул, что власти Украины высоко оценивают качество вакцин Moderna, Pfizer, AstraZeneca, но полностью отрицают доказанную эффективность российской разработки.