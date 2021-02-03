“Единая Россия” обеспечит общественный контроль строительства ФОКОТов

Posted 3 февраля 2021, 13:30
Published 3 февраля 2021, 13:30
Modified 17 октября 2022, 20:49
Updated 17 октября 2022, 20:49
Как пишет nashgorod.ru, врио замсекретаря генсовета «Единой России» Дмитрий Кобылкин рассказал, что для реализации инициативы за каждым объектом закрепят депутатов ГД РФ, а также региональных парламентов от ЕР. Они должны будут отслеживать процесс строительства спортобъектов и сообщать об этом местным жителям. Замсекретаря отметил, что конкурсный отбор подрядчика должен быть конкурентный и открытый, чтобы проект был завершен качественно и вовремя.
“Депутаты вместе с жителями будут выезжать на стройки, встречаться с подрядчиками и представителями органов местного самоуправления, чтобы при необходимости оперативно решать возникающие проблемы”, — пояснил он.
Сейчас идет создание сервиса, позволяющего в режиме онлайн отслеживать и изучать процесс строительства объектов. Особое внимание в партии намерены уделять благоустройству территорий вокруг комплексов — в том числе с использованием механизмов «народного бюджетирования».
Как сообщает сайт партии “Единая Россия”, в конце января Правительство РФ выделило два миллиарда рублей на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов. Инициатором этого вложения стала “Единая Россия”. Деньги пойдут на строительство ста объектов на территории городов и небольших населенных пунктов.
Отмечается, что направленность ФОКОТов будет зависеть от климатических условий размещения. Например, в северных регионах построят хоккейные коробки, а в южных - площадки для баскетбола и волейбола. Но, так или иначе, все спортобъекты будут иметь футбольные поля, беговые дорожки, тренажерные залы и зоны для воркаута.
“В Республике Башкортостан в текущем году будет построен один ФОКОТ. На эти цели выделены федеральные средства в сумме 20 млн рублей. Софинансирование за счет средств бюджета республики составит 0,4 млн рублей. В настоящее время принято предварительное решение о размещении данного ФОКОТа на территории Уфимского района.
На текущей неделе планируется подписание соглашения о предоставлении субсидии Республике Башкортостан на указанные цели в «электронном бюджете». ФОКОТ будет включать в себя комплект искусственного покрытия для игры в мини-футбол, гандбол, баскетбол, волейбол, ворота для игры в мини-футбол, уличные силовые тренажеры, комплект покрытия для беговых дорожек, мобильную баскетбольную ферму, комплект оборудования для функционального тренинга, а также иной спортивный инвентарь”, - отметила региональный координатор проекта «Детский спорт» в Башкортостане Рима Баталова.