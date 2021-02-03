Антимонопольная служба нашла нарушение в работе МинЖКХ Башкирии

Posted 3 февраля 2021, 14:30
Published 3 февраля 2021, 14:30
Modified 17 октября 2022, 20:49
Updated 17 октября 2022, 20:49
В документе, опубликованном на сайте управления, сказано, что МинЖКХ не провело отбор подрядчиков, которые могли бы выполнять услуги по ремонту и замене лифтов, разработке проектной документации капремонта домов и оценку технического состояния. Это может привести к нарушению антимонопольного законодательства.
На устранение нарушений МинЖКХ дали 20 рабочих дней. После этого ведомство должно доложить о проделанной работе в управление федеральной антимонопольной службы.