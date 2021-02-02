В Уфе снова перекроют часть дороги из-за ремонта путепровода

Объехать закрытый участок проспекта при движении на въезд в Уфу можно по подъему на улицу Сочинскую и съезду с нее на проспект Салавата Юлаева. При движении на выезд — поднимаясь на улицу Заки Валиди и спускаясь с нее по съезд на Бельский мост.