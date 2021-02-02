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Posted 2 февраля 2021, 03:22

Published 2 февраля 2021, 03:22

Modified 17 октября 2022, 20:48

Updated 17 октября 2022, 20:48

В Уфе снова перекроют часть дороги из-за ремонта путепровода

2 февраля 2021, 03:22
В связи с реконструкцией путепровода в створе улицы Заки Валиди, на участке проспекта Салавата Юлаева в ночное время вводится временное закрытие движения транспорта на въезд и выезд из Уфы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничения на дороге будут действовать с 00:00 до 05:00 часов в ближайшие пять дней, то есть со 2 по 6 февраля.

Объехать закрытый участок проспекта при движении на въезд в Уфу можно по подъему на улицу Сочинскую и съезду с нее на проспект Салавата Юлаева. При движении на выезд — поднимаясь на улицу Заки Валиди и спускаясь с нее по съезд на Бельский мост.

Отметим, что городские власти не в первый раз вводят ограничения на дороге из-за ремонта путепровода.

Напомним, в начале января перекрыли участок на проспекте Салавата Юлаева из-за ремонтных работ на развязке. Данные мероприятия вызвали возмущение местных жителей, особенно в первый рабочий день, когда город буквально стоял в пробках. 28 января глава Башкирии извинился за неудобства, вызванные реконструкцией. Он отметил, что «это обязательно надо было сделать».

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