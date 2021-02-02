В Башкирии запретили курение электронных сигарет в общественных местах

Спикер парламента Константин Толкачев сообщил, что курение электронных сигарет и других подобный устройств в правовом поле во многом приравнивается к курению обычных сигарет. В связи с этим было принято решение запретить курить бестабачную никотинсодержащую продукцию в общественных местах. Речь идет об остановках, парковках, подземных переходах, а также парках.