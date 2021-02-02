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Posted 2 февраля 2021, 07:52

Published 2 февраля 2021, 07:52

Modified 17 октября 2022, 20:48

Updated 17 октября 2022, 20:48

В Башкирии запретили курение электронных сигарет в общественных местах

2 февраля 2021, 07:52
Госсобрание Башкирии приняло поправки в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака в РБ». Электронные сигареты теперь приравнены к обычным.

Спикер парламента Константин Толкачев сообщил, что курение электронных сигарет и других подобный устройств в правовом поле во многом приравнивается к курению обычных сигарет. В связи с этим было принято решение запретить курить бестабачную никотинсодержащую продукцию в общественных местах. Речь идет об остановках, парковках, подземных переходах, а также парках.

Закон вступит в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

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В Башкирии запретят курение электронных сигарет в общественных местах
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