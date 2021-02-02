В Башкирии депутат отказался от проекта об отчислении студентов за участие в митингах

Напомним, в конце прошлой недели в СМИ появилась информация о создании законопроекта, который предполагает санкции за участие в митингах. Так, студентов бы ждало исключение из вуза, а школьников — оценка «1» в графе «прилежание» и снижение рейтинга при сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Это бы негативно отразилось при поступлении в университет. Тогда Владимир Нагорный отметил, что исключение студентов из-за митингов — не новость, так как в уставах некоторых учреждений уже есть такой пункт.