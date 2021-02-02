Протесты в Башкирии: как акция штаба Навального переросла в митинг «Республики»

— Я в такие вещи не верю. «Управляемый протест» в стратегическом плане — это ерунда. Каким бы «управляемым» он ни был, чтобы выглядеть реалистично, он должен реально качать протестную повестку. Это что же, за счёт ресурсов системы качать саму систему? Это как стрелять себе в ногу. Спойлеры имеют смысл только на коротких отрезках — для решения задач конкретных предвыборных кампаний, для отъема конкретных голосов. Но ни «Республика», ни штабы Навального в выборах не участвуют. Если их допустят, то тогда появятся основания для того, чтобы рассуждать о том, что они специально созданные властями спойлеры. А пока оснований я не вижу, — говорит политолог Аббас Галлямов.