В здании министерства строительства Башкирии проходят обыски

Как сообщает издание, вопросы к Рамзилю Кучарбаеву могли появиться за период его работы в ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан». Он являлся начальником учреждения с 2016 по 2020 годы. Известно, что данное учреждение занимается распределением госзаказов и контрактов на строительство объектов социального и иного назначения. Отметим, что Рамзиль Кучарбаев был назначен министром строительства и архитектуры 3 декабря 2020 года.