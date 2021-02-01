СПЧ Башкирии обратился в прокурору для проверки отдела полиции из-за «пыток холодом»

Напомним, 22 января Федор Телин был задержан. На следующий день Кировский районный суд принял решение об аресте на пять суток. Позже юрист штаба рассказал в соцсетях, что отделе полиции № 3 пока одни сотрудники оформляли его, «другие смотрели порно на телефоне». По его словам, в «углах камеры наблюдалась застывшая блевотина, а воздух был насыщен ароматом мочи». Кроме того, там отсутствовал санузел и кнопка вызова, а на стуки в дверь полицейские не реагировали.