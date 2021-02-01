Председатель Общественной палаты Башкирии предложил протестующим пообщаться

Встреча планируется в Общественном просветительском центре по адресу: улица Заки Валиди, 40. Всем желающим поучаствовать в обсуждения необходимо написать на почту Oprb2011@mail.ru. Ростислав Мурзагулов предлагает пообщаться на любые темы, которые будут озвучены в медиа и перед чиновниками. Он таже добавил, что количество участников ограничено только размером зала. Мурзагулов предполагает, что там поместится 25 человек.