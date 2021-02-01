mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 февраля 2021, 13:07

Published 1 февраля 2021, 13:07

Modified 17 октября 2022, 20:48

Updated 17 октября 2022, 20:48

Председатель Общественной палаты Башкирии предложил протестующим пообщаться

1 февраля 2021, 13:07
Председатель Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов предложил протестующим встретиться и обсудить недовольства. Об этом он написал в социальных сетях.

По его словам, поступает много запросов о том, что Общественная палата должна пообщаться с протестовавшими на митингах 23 и 31 января. Предложение было принято.

Хотелось бы пообщаться именно с нормальными людьми, не профессиональными оппозиционерами. Людьми, которые где-то работают или учатся и недовольны чем-то в стране или республике не за интерес, а просто по убеждениям, сообщил Ростислав Мурзагулов.

Встреча планируется в Общественном просветительском центре по адресу: улица Заки Валиди, 40. Всем желающим поучаствовать в обсуждения необходимо написать на почту Oprb2011@mail.ru. Ростислав Мурзагулов предлагает пообщаться на любые темы, которые будут озвучены в медиа и перед чиновниками. Он таже добавил, что количество участников ограничено только размером зала. Мурзагулов предполагает, что там поместится 25 человек.

Напомним, 23 и 31 января в Башкирии прошли митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Республиканское МВД отказалось сообщать число участников. Однако стало известно, что в результате первой акции было задержано 90 человек, во время второй — 200.

Материалы по теме
В Башкирии на несанкционированном митинге за Навального задержано 24 человекаВ Уфе протестная акция в поддержку Навального завершилась после задержания активистовНа митинге 31 января в Уфе было задержано более 200 человек
#Общество#Новости#Башкирия#Общественная палата#Ростислав Мурзагулов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика