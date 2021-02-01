«Мы задохнемся». В поселке Башкирии вырубают полувековые тополя

Местные жители не согласны с позицией чиновников и боятся, что их поселок останется без деревьев, которые очищают воздух. Однако, как выяснилось, не все сельчане разделяют их точку зрения. Замглавы администрации Краснохолмского сельсовета Дарвин Шакиров рассказал Mkset, что люди ещё с 2018 года направляли обращения по поводу вырубки деревьев, так как они представляют опасность, причем не только местным чиновникам, но и в Курултай Башкирии. В настоящее время накопилась целая папка жалоб — тополя падают во время урагана, дети поджигают пух, что может привести к пожару, деревья разрушают фундамент домов, загораживают свет и другое.