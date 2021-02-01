Федеральный центр выделит Уфе 5,8 млрд рублей на строительство очистных сооружений

Posted 1 февраля 2021, 14:46
Published 1 февраля 2021, 14:46
Modified 25 декабря, 05:42
Updated 25 декабря, 05:42
Федеральные средства получат четыре региона: Краснодарский Край, Воронежская области, Пермский край и Башкирия. В столице республики планируется строительство канализационного коллектор от насосной станции «Затон-Восточный» до очистных сооружений канализации. В Кировской и Демском районах Уфы появится водовод. Согласно документу, объекты введут в эксплуатацию в 2024 году.
Михаил Мишустин напомнил, что всего на строительство социальной и коммунальной инфраструктуры в новых жилых районах в бюджете предусмотрено 90 миллиардов рублей. Работы проводятся в рамках федерального проекта «Жильё» госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ».