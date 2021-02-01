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Posted 1 февраля 2021, 14:46

Published 1 февраля 2021, 14:46

Modified 25 декабря 2024, 05:42

Updated 25 декабря 2024, 05:42

Федеральный центр выделит Уфе 5,8 млрд рублей на строительство очистных сооружений

1 февраля 2021, 14:46
Премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому в ближайшие три года регионы страны получат более 8,1 млрд рублей на строительство наиболее крупных объектов социальной и коммунальной инфраструктуры в новых жилых районах. В Уфу направят 5,8 млрд рублей.

Федеральные средства получат четыре региона: Краснодарский Край, Воронежская области, Пермский край и Башкирия. В столице республики планируется строительство канализационного коллектор от насосной станции «Затон-Восточный» до очистных сооружений канализации. В Кировской и Демском районах Уфы появится водовод. Согласно документу, объекты введут в эксплуатацию в 2024 году.

Михаил Мишустин напомнил, что всего на строительство социальной и коммунальной инфраструктуры в новых жилых районах в бюджете предусмотрено 90 миллиардов рублей. Работы проводятся в рамках федерального проекта «Жильё» госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ».

#Политика#Новости#Башкирия#Деньги#Правительство РФ
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