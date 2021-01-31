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Posted 31 января 2021, 08:21

Published 31 января 2021, 08:21

Modified 17 октября 2022, 20:47

Updated 17 октября 2022, 20:47

В Уфе возле Дома Республики стянуты крупные полицейские силы

31 января 2021, 08:21
Сюжет
Протесты в Башкирии
По самым примерным подсчетам, в охране Дома Республики в Уфе задействованы несколько сотен стражей порядка.

Сегодня, 31 января, возле Дома Республики в Уфе, куда двинулось шествие участников несанкционированного мероприятия в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, оказались стянуты крупные силы полиции. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил уфимский видеоблогер Николай Бажин.

- Я такого количества полиции не видел в Уфе со времен саммитов ШОС и БРИКС, - констатировал блогер.

Видео, снятое возле Дома Республики, он выложил в соцсети.

По его словам, возле Дома Республики появились автозаки и автобусы с логотипом "Башавтотранса", часть из которых, очевидно, прибыла от Дворца молодежи, с места сбора митингующих. Напомним, что возле Дворца молодежи собралось всего около сотни участников протеста, но по мере движения колонны к ней начали присоединяться люди. Таким образом численность участников несанкционированной акции быстро достигла тысячи человек. Пор пути движения им прегражадет дорогу полиция, одна шествие продолжает двигаться по улицам Цюрупы и Ленина.

Среди стражей порядка видны сотрудники полиции, а также представители спецподразделений в защитной амуниции. Как свидетельствует Николай Бажин, полиция пока не препятствует работе журналистов при наличии служебных документов.

Mkset следит за ситуацией.

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#Татьяна Майорова,#Политика#Протесты в Башкирии#Новости#Митинг
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