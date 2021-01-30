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Posted 30 января 2021, 06:03

Published 30 января 2021, 06:03

Modified 17 октября 2022, 20:47

Updated 17 октября 2022, 20:47

Из Уфы в Китай отправили 1,3 тысячи тонн рапсового масла транзитом через Находку

Из Уфы в Китай отправили 1,3 тысячи тонн рапсового масла транзитом через Находку

30 января 2021, 06:03
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Касается каждого
За 2020 год объем экспорта продукции АПК республики составил более 165,4 млн долларов.

Ускоренный контейнерный поезд Европак направился в порт города Находка, откуда морем груз будет переправлен в Китай. В его составе 62 контейнера с флекситанками — специальными емкостями для перевозки жидких грузов, в каждом из них 21,5 тонн рапсового масла произведенного на Чишминском МЭЗ.

ООО «Чишминский МЭЗ» на днях приступил к переработке очередной партии семян рапса, специально для поставок его в Китай. В предыдущие годы отгрузка продукта осуществлялась на прибалтийские заводы для последующего производства биодизельного топлива. В 2018 году в Чишмах переработали на масло 11,4 тыс. тонн рапса, в 2019 году — 9,6 тыс. тонн, в 2020 году — 14,1 тыс. тонн.

За 2020 год объем экспорта продукции АПК республики составил более 165,4 млн долларов. Целевой индикатор по региональному проекту «Экспорт продукции АПК в РБ», реализуемому в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», составлял 115 млн долларов. На данный момент в структуре экспорта преобладает масложировая продукция (56,4% от общего объема).

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#Андрей Королев#Экономика#Касается каждого#Новости
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