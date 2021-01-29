Первый жилой комплекс комфорт-класса в Уфе с системой внутреннего кондиционирования

- В проектах ГК «Первый Трест» технологические решения индивидуальны для каждого проекта и охватывают все возможные сценарии функционирования зданий. Например, комфортную температуру в ЖК «Новатор» обеспечит система внутреннего кондиционирования. Впервые в Уфе эта система будет установлена в жилом комплексе комфорт-класса. Её несомненными преимуществами являются: гибкость настроек, большая мощность, устойчивость, простота установки и энергоэффективность. К тому же такое решение не только является удобным для жильцов, но и сохраняет фасад здания в первозданном виде. –поделилась Наталья Всесвятская, ведущий PR-менеджер ГК «Первый Трест».