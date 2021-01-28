В Уфе за день поступило почти 300 жалоб по уборке снега

Проект работает на базе официального сайта администрации города. В настоящее время в адрес сервиса поступило 271 обращение жителей Уфы. Выполнено 24 заявки, но при этом отклонено восемь жалоб. На стадии «принято к рассмотрению» находятся 136 обращений, на стадии «требуется рассмотрение» — 103.