В Уфе за день поступило почти 300 жалоб по уборке снега

Posted 28 января 2021, 04:03
Published 28 января 2021, 04:03
Modified 25 декабря, 05:42
Updated 25 декабря, 05:42
Проект работает на базе официального сайта администрации города. В настоящее время в адрес сервиса поступило 271 обращение жителей Уфы. Выполнено 24 заявки, но при этом отклонено восемь жалоб. На стадии «принято к рассмотрению» находятся 136 обращений, на стадии «требуется рассмотрение» — 103.
Отметим, что к каждой заявке приложена фотография, как доказательство неубранной территории. На карте города различными цветами, которые обозначают стадии работы, отмечены очаги обращений.