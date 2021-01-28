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Posted 28 января 2021, 04:03

Published 28 января 2021, 04:03

Modified 25 декабря, 05:42

Updated 25 декабря, 05:42

В Уфе за день поступило почти 300 жалоб по уборке снега

28 января 2021, 04:03
На вчерашнем оперативном совещании мэр Уфы Сергей Греков анонсировал работу нового сервиса «Уфа снежная», который собирает жалобы и обращения горожан по уборке снега.

Проект работает на базе официального сайта администрации города. В настоящее время в адрес сервиса поступило 271 обращение жителей Уфы. Выполнено 24 заявки, но при этом отклонено восемь жалоб. На стадии «принято к рассмотрению» находятся 136 обращений, на стадии «требуется рассмотрение» — 103.

Отметим, что к каждой заявке приложена фотография, как доказательство неубранной территории. На карте города различными цветами, которые обозначают стадии работы, отмечены очаги обращений.

#Город#Новости#Башкирия#Уфа#Уборка снега
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