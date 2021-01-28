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Posted 28 января 2021, 06:51

Published 28 января 2021, 06:51

Modified 17 октября 2022, 20:45

Updated 17 октября 2022, 20:45

В геопарк «Торатау» в Башкирии войдут три шихана

28 января 2021, 06:51
Сюжет
Радий Хабиров
На сегодняшнем послании Госсобранию Башкирии глава республики Радий Хабиров объявил о том, то в геопарк «Торатау» войдут все три шихана.

По его словам, власти Башкирии уже подали заявку на новый геопарк, куда войдут три шихана: Торатау, Куштау и Крыктытау.

Потому что так хотели жители республики, сказал Радий Хабиров.

Он также добавил, что это важно для нас и для будущего поколения.

Напомним, ранее правительство Башкирии опубликовало постановление об утверждении границ геопарка «Торатау». Согласно постановлению, территория геопарка определена в границах Гафурийского, Ишимбайского, Мелеузовского и Стерлитамакского районов.

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#Анна Кононова#Общество#Новости#Башкирия#Радий Хабиров
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