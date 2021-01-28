В геопарк «Торатау» в Башкирии войдут три шихана

Posted 28 января 2021, 06:51
Published 28 января 2021, 06:51
Modified 17 октября 2022, 20:45
Updated 17 октября 2022, 20:45
По его словам, власти Башкирии уже подали заявку на новый геопарк, куда войдут три шихана: Торатау, Куштау и Крыктытау.
Потому что так хотели жители республики, сказал Радий Хабиров.
Он также добавил, что это важно для нас и для будущего поколения.
Напомним, ранее правительство Башкирии опубликовало постановление об утверждении границ геопарка «Торатау». Согласно постановлению, территория геопарка определена в границах Гафурийского, Ишимбайского, Мелеузовского и Стерлитамакского районов.