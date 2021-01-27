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Posted 27 января 2021, 10:47

Published 27 января 2021, 10:47

Modified 25 декабря, 05:42

Updated 25 декабря, 05:42

Башкирия планирует приобрести 120 новых автобусов

27 января 2021, 10:47
Сегодня министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Алан Марзаев провел брифинг по итогам деятельности ведомства в 2020 году.

По его словам, в этом году для «Башавтотранса» планируют купить в лизинг 120 новых автобусов средней вместимости.

Алан Марзаев также напомнил, что 2020 году для компании было приобретено 245 автобусов большой и средней вместимости. В настоящее время они осуществляют городские, пригородные и межмуниципальные маршруты.

Напомним, автобусы в прошлом году обошлись бюджету республики в более миллиарда рублей.

#Анна Кононова#Общество#Новости#Башкирия#Автобус#Башавтотранс
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