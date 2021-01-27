Башкирия планирует приобрести 120 новых автобусов

Posted 27 января 2021, 10:47
Published 27 января 2021, 10:47
Modified 25 декабря, 05:42
Updated 25 декабря, 05:42
По его словам, в этом году для «Башавтотранса» планируют купить в лизинг 120 новых автобусов средней вместимости.
Алан Марзаев также напомнил, что 2020 году для компании было приобретено 245 автобусов большой и средней вместимости. В настоящее время они осуществляют городские, пригородные и межмуниципальные маршруты.
Напомним, автобусы в прошлом году обошлись бюджету республики в более миллиарда рублей.