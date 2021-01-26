mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 января 2021, 15:35

Published 26 января 2021, 15:35

Modified 17 октября 2022, 20:44

Updated 17 октября 2022, 20:44

Вторая книга Татьяны Минеевой расскажет о влиянии пандемии на бизнес

26 января 2021, 15:35
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в столице Татьяна Минеева написала вторую книгу — «Как дружить с государством?». В ней она рассказывает о влиянии пандемии на московское бизнес-сообщество.

В книге собраны практические советы и уроки от бизнесменов на основе работы в сложный период пандемии. Об этом пишет newsnn.ru.

«Это издание — часть большого проекта, задачей которого было показать преимущество дружбы с государством и цивилизованных отношений между бизнесом и властью», — говорит автор. По ее мнению, изложенные в книге идеи и практические советы столичных предпринимателей жизнеспособны и применимы в других регионах страны.

Более 60 экспертов и первых лиц столичного бизнеса дают подробный анализ влияния пандемии на экономику мегаполиса. В книге приводится не только мнение предпринимателей, но и их собственный опыт и предложения, как решать проблемы.

По словам уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, мнения, идеи, опыт, собранные в книге «Как дружить с государством?», помогут предпринимателям в защите, отстаивании собственных интересов и выстраивании дружбы с государством, «в том числе и на федеральном уровне».

По мнению первого вице-спикера Госдумы РФ Александра Жукова, книга будет полезна не только в качестве анализа итогов пройденного, но определенного совета на будущее.

По словам Татьяны Минеевой, положительный итог работы в период кризиса — объединение бизнеса в профессиональные сообщества, совместная проработка инициатив и предложений и скорость общения между бизнесом и властью. Она считает, что минувший год в истории столичного бизнеса будет годом новых идей и решений.

#Юлия Кононенко#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика