«Пятерочка» с заботой о природе: новые пакеты из вторсырья

Концепцию полного отказа от пластиковых пакетов на территории РФ в настоящее время активно обсуждают в Госдуме. Также у россиян становятся популярными тканевые сумки, не загрязняющие природу. Однако людей, предпочитающих пластиковые пакеты, гораздо больше. В результате ответственные производители активно изготавливают новые вещи с добавлением переработанного пластика или полностью из него. За счет подобного решения снижаются объем отходов и нагрузка на экологию.