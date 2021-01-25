В Башкирии в 2020 году подтвердилось пять очагов бешенства у животных

Posted 25 января 2021, 08:27
Published 25 января 2021, 08:27
Modified 17 октября 2022, 20:42
Updated 17 октября 2022, 20:42
За последний квартал 2020 года ухудшилась эпидобстановка в соседних регионах Башкирии: выявлены случаи африканской чумы свиней и птичьего гриппа.
По его словам, на территории республики вирус бешенства зафиксирован у трех собак и двоих волков. Случаи выявлены в Белорецком, Дуванском и Чишминском районах Башкирии. Однако несмотря на эти случа, регион остается одним из самых спокойных по бешенству в Приволжском федеральном округе.
В Челябинской области было 59 очагов бешенства, в Самарской области — 42, Оренбургской — 32, Татарстане — 31, Удмуртии — 26, Свердловской области — 10.