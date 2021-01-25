mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 января 2021, 08:27

Published 25 января 2021, 08:27

Modified 17 октября 2022, 20:42

Updated 17 октября 2022, 20:42

В Башкирии в 2020 году подтвердилось пять очагов бешенства у животных

25 января 2021, 08:27
На сегодняшнем оперативном совещании в правительстве Башкирии начальник управления ветеринарии Азат Зиганшин сообщил о пяти случаях бешенства, зарегистрированных в прошлом году.

За последний квартал 2020 года ухудшилась эпидобстановка в соседних регионах Башкирии: выявлены случаи африканской чумы свиней и птичьего гриппа.

По его словам, на территории республики вирус бешенства зафиксирован у трех собак и двоих волков. Случаи выявлены в Белорецком, Дуванском и Чишминском районах Башкирии. Однако несмотря на эти случа, регион остается одним из самых спокойных по бешенству в Приволжском федеральном округе.

В Челябинской области было 59 очагов бешенства, в Самарской области — 42, Оренбургской — 32, Татарстане — 31, Удмуртии — 26, Свердловской области — 10.

Материалы по теме
В одном из районов Башкирии обнаружен очаг бешенстваВ одной из деревень в Башкирии ввели карантин по бешенству
#Общество#Новости#Башкирия#Вирус
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика