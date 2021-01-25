Рука государства: к чему может привести национализация нефтяной отрасли

Что касается нефтегазового сектора, то это наиболее влиятельная часть российской экономики. По мнению аналитика нефтегазовой отрасли Михаила Крутихина, только за минувший год было немало лозунгов «приватизации» для повышения эффективности, но произошло все наоборот: если в 1997 году добывалось государством лишь 7% нефти, то сейчас — больше 63%. При этом главными сторонниками национализации в России являются представители КПРФ, которые считают, что частники «выжимают» все возможности из доставшейся им инфраструктуры еще советских времен, не желая ее модернизировать.